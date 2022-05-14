Суд приговорил бывшего международного секретаря партии БСДП Владимира Северина к 1,5 годам колонии

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего международного секретаря партии БСДП Владимир Северина к 1,5 годам колонии, сообщает телеграм-канал БСДП.

Суд признал Северина виновным в грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК). По информации правозащитного центра «Вясна», прокурор запросил для активиста 2 года колонии.

По информации правозащитников, силовики задержали Северина 21 октября 2021 года по уголовному делу о терроризме. В середине октября обвинение переквалифицировали на грубое нарушение порядка (статья 342 УК).