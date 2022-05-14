Беларуского ксендза с польским гражданством Анджея Бульчака оштрафовали за «распространение экстремистских материалов»

Суд Поставского района оштрафовал беларуского ксендза Анджея Бульчака, который владеет польским гражданством и в марте уехал из Беларуси, на 30 базовых величин за «распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Как передают в телеграм-канале, Бульчак получил повестку в суд по вайберу. Что именно вменялось ксендзу, не уточняется.

В конце марта «Хрысціянская візія» рассказала, что Анджей Бульчак срочно покинул Беларусь из-за угрозы преследования. На него составили протокол за публикацию в начале марта видео «Письмо», где на польском языке рассказывается, что беларусы выступают против войны в Беларуси. В ролике показали фотографии с протестов, и на одном из них был логотип телеканала «Белсат», который признан экстремистским. Суд тогда не состоялся, так как документы отправили на доработку.

Анджей Бульчак жил в Беларуси 14 лет, построил в стране два костела в Чашниках и Поставах, а на момент отъезда работал настоятелем храма Иисуса Милосердного в Поставах. В середине мая у Бульчака заканчивается разрешение на служение в Беларуси.