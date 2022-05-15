Суд приговорил активистку движения «Матери‑328» к 4 годам химии по статьям об оскорблении и клевете на Лукашенко

Суд Октябрьского района Минска приговорил активистку движения «Матери-328» Марину Киселевич к 4 годам химии по статьям об оскорблении (368 УК) и клевете на Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор был оглашен 12 мая, но известно о нем стало только 3 дня спустя.

30 декабря сотрудники ГУБОП вызвали активистку «просто поговорить», рассказывает Киселевич в фейсбуке. В тот день ее арестовали. По ее словам, основанием для возбуждения уголовного дела стал донос от «бдительного гражданина».

Киселевич рассказала, что во время ареста ее помещали на 5 дней в карцер, где она объявляла голодовку.

«Матери-328» — это движение матерей, чьи дети были осуждены по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК). В 2017 году сына Киселевич Романа осудили на 13 лет.