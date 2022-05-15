Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии до конца 2022 года, сообщает МИД.

Изначально право безвизового въезда было введено с 15 апреля по 15 мая в связи с православными и католическими праздниками и «на фоне длительных коронавирусных ограничений».

«Практика "безвиза" продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси», — рассказали в ведомстве.

Для въезда в Беларусь необходимо предъявить документ для выезда за границу, страховку, зеленую карту при следовании на автомобиле и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

3 апреля Беларусь сняла ограничения на въезд и выезд через наземные границы. Они действовали в стране более года — с декабря 2020.