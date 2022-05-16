Сына бизнесмена Войтеховича, приехавшего на похороны отца и задержанного на границе, обвиняют в грубом нарушении порядка

Илью Войтеховича — сына бизнесмена Эдуарда Войтеховича — приехавшего на похороны к отцу из Латвии и задержанного на границе, обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Это следует из расписания судебных заседаний.

Войтеховича задержали 16 января 2022 года. Он пытался въехать в Беларусь из Риги, чтобы попасть на похороны отца. Его не пропускали, а через три часа, как передают знакомые, из Минска приехал ГУБОПиК и задержал Войтеховича «за пропаганду антигосударственной деятельности».

12 августа 2020 года суд приговорил Илью Войтеховича к 15 суткам ареста.

Бизнесмен Эдуард Войтехович умер в ночь с 11 на 12 января. Он работал заместителем председателя Мядельского районного совета по развитию предпринимательства. В 1995-м стал депутатом Верховного Совета, а спустя год подписался за импичмент Александру Лукашенко.

Вскоре Войтехович запустил Центр развития сельского предпринимательства. В 2002 году он создал сельскую усадьбу на бывшем хуторе Подкостелок Островецкого района. Также он организовал на родине фестиваль «Камарова — кола дзён».

В августе 2020 года бизнесмен выступил против насилия, а его частный магазин участвовал в забастовке.