Комитет по правам человека ООН зарегистрировал обращение о нарушениях прав Виктора Бабарико

Комитет по правам человека ООН зарегистрировал обращение от имени Виктора Бабарико о нарушении его прав, сообщает юрист и адвокат Дмитрий Лаевский.

По его словам, обращение зарегистрировали 9 мая. «Это значит, что секретариат КПЧ признал соответствие обращения критериям приемлемости. Иными словами, возбуждено производство по делу, и обращение будет рассмотрено по существу (а сейчас КПЧ направил его властям Беларуси для ответа)», — объясняет Лаевский.

Также он отмечает, что если Комитет согласится с доводами стороны Виктора Бабарико, то его решение «не может быть оспорено никем».

Ранее Дмитрий Лаевский рассказывал, что в Комитет по правам человека ООН отправили жалобу о нарушении прав Виктора Бабарико по Международному пакту о гражданских и политических правах:

права на свободу;

права на выражение мнения;

права принимать участие в государственных делах и быть избранным на госдолжность, непредставление средств правовой защиты от нарушения этого права;

права на недискриминацию;

права на справедливое судебное разбирательство, включая право на защиту, право на презумпцию невиновности, право на равенство сторон в процессе, право на публичное судебное разбирательство и право на обжалование приговора.

По словм юриста, цель обращения — поставить «правовую точку». Так как никто не может оспорить выводы КПЧ, то его решение будет «сильнейшим правовым аргументам в процессах, направленных на освобождение» Виктора Бабарико.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Украл (почти) все дивиденды. В чем обвиняют Виктора Бабарико — политика, который официально так и не стал кандидатом в президенты

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.