Суд в Москве приговорил беларуса к двум годам колонии за попытку контрабанды деталей к военным вертолетам Ми‑24 в Польшу

Преображенский суд Москвы приговорил беларуса и россиянина к двум и трем годам колонии за попытку контрабанды деталей к военным вертолетам Ми-24 в Польшу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

Суд признал их виновными в контрабанде вооружения или иной военной техники (часть 1 статьи 30 и часть1 статьи 226.1 УК РФ). По данным следствия, беларус Станкевич и россиянин Зеленин незаконно приобрели комплектующие к военным вертолетам и собирались отправить их на территорию Польши.