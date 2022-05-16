«Наша Ніва»: силовики пришли с обыском в книжный магазин «Кнігаўка» издательства «Янушкевич»

В книжный магазин «Кнігаўка», который открыло издательство «Янушкевіч» в Минске, пришли с обыском, пишет «Наша Ніва».

Подробностей обыска пока нет.

Утром в книжный приходили сотрудники госСМИ Григорий Азаренок и Людмила Гладкая. Они возмущались, что издательство продает книги об истории Беларуси на беларуском языке, а еще предложили продавать книгу колумниста «СБ» Андрея Муковозчика.

Издательство «Янушкевіч» открыло книжный магазин «Кнігаўка» 16 мая. В марте издательство рассказывало, что от организации потребовали в течение трех дней освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.