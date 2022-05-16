ГУБОП задержал учителя математики, который отправлял смс‑сообщения о передвижении военной техники на номер «Белсата»

15 мая ГУБОП отчитался о задержании учителя математики по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК). Сообщение об этом появилось в провластном телеграм-канале «Жёлтые сливы», позже его репостнул телеграм-канал ведомства. Как пишет телеграм-канал, учитель отправлял смс-сообщения о передвижении российской военной техники на номер телеканала «Белсат».

«В марте 2022 года я отправил несколько смс-сообщений на номер "Белсата". Номер телефона я взял в ютубе, в телевизоре. Сообщения были о том, что летают военные самолеты. Я в этом раскаиваюсь, я пообщался с сотрудниками ГУБОПиКа и понял, что с "Белсатом" нельзя общаться, потому что это экстремистское образование», — рассказал учитель в «покаянном» видео.