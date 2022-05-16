В России заблокировали сайт The Village Беларусь

«Роскомнадзор» внес в список запрещенных сайтов беларуское издание The Village Беларусь. Решение об этом ведомство приняло 3 мая.

The Village Беларусь пишет, что 15 мая «Роскомнадзор» со ссылкой на генпрокуратуру России направил в издание письмо с требованием удалить статью об обстреле вокзала в Краматорске, но то отказалось. В письме говорилось, что если за сутки текст не будет удален, сайт заблокируют.

В генпрокуратуре посчитали, что посредством этого текста распространяются «ложные сообщения об актах терроризма», которые создают угрозу «жизни и здоровью граждан».

6 апреля «Роскомнадзор» заблокировал основанный активистом Антоном Мотолько сайт motolko.help, на котором в том числе публиковалась информация о передвижениях российской военной техники и расследование об отправке российскими военными большого количества посылок через СДЭК. По версии ведомства, сайт содержит информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, либо недостоверную общественно значимую информацию.

4 апреля «Роскомнадзор» заблокировал доступ к сайту польского телеканала «Белсат». Решение об ограничении доступа к сайту вынесла генпрокуратура России 30 марта, ссылаясь на статью 15.3 российского федерального закона о массовой информации. В статье речь идет об ограничении доступа к сайтам, «содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности» а также распространяющим недостоверную «общественно значимую информацию».

13 марта «Роскомнадзор» внес в список запрещенных сайтов беларуское издание «Наша Ніва». Решение об этом ведомство приняло 24 февраля — в первый день войны против Украины. В этот же день «Роскомнадзор» внес в список запрещенных сайтов крупнейшее беларуское издание Zerkalo.