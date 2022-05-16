Силовики записали на видео, как во время обыска сломали мебель в квартире политика и экс‑ресторатора Вадима Прокопьева

Силовики провели обыск в квартире политика и бывшего ресторатора Вадима Прокопьева. В провластном телеграм-канале «Белорусский силовик» появилось видео обыска, оформленное как программа «Квартирный вопрос».

Телеграм-канал утверждает, что ряд обысков провели у «белорусских организаторов нацбатов, участвующих в конфликте в/на Украине». На записи видно, что во время обыска в квартире разбросали вещи, сломали мебель и разбили зеркала.

Прокопьев рассказал изданию «Наша Ніва», что в августе 2021 года его квартиру «разнес КГБ».

— Я подумал: ну ладно — отремонтирую и хоть сдам ее. Нанял строителей через интернет, чтобы отремонтировать. И вот, еще до конца ремонта карательная бригада ворвалась и разгромила квартиру во второй раз, — сказал он в комментарии изданию.

Вадим Прокопьев — бывший ресторатор, записавший в мае 2020 года обращение к другим беларуским рестораторам , в котором раскритиковал действия властей в пандемию коронавируса, а вслед за этим вызвавший Александра Лукашенко на дуэль. Прокопьев занимается организацией полка «Погоня» — беларуского формирования в составе интернационального легиона Украины.