«Наша Нiва»: издателя Андрея Янушкевича арестовали на 10 суток

Издателя Андрея Янушкевича арестовали на 10 суток, сообщает издание «Наша Нiва».

Что именно вменили издателю — не уточняется.

Ранее днем сотрудница «СБ.Беларусь Сегодня» Людмила Гладкая сообщила, что силовики задержали Янушкевича и изъяли у него 200 книг. По 15 изданиям, по ее словам, будет «проведена экспертиза».

По утверждению Гладкой, издатель вел переписку с офисом Светланы Тихановской, а сотрудники издательства «имели отношение к редактированию некоторых деструктивных телеграм-каналов».

Издательство «Янушкевіч» открыло книжный магазин «Кнігаўка» 16 мая. В марте издательство рассказывало, что от организации потребовали в течение трех дней освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.

На открытие пришли сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и провластный активист Станислав Яскевич. Вечером того же дня в магазине прошел обыск.