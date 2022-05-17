Людмила Гладкая: издатель Янушкевич задержан, силовики изъяли у него 200 книг

Силовики задержали издателя Андрея Янушкевича и изъяли у него 200 книг, сообщает сотрудница издания «СБ.Беларусь Сегодня» Людмила Гладкая. По какой статье задержан Янушкевич Гладкая не уточняет. По 15 изданиям будет «проведена экспертиза».

По словам Гладкой, издатель вел переписку с офисом Светланы Тихановской, а сотрудники издательства «имели отношение к редактированию некоторых деструктивных телеграм-каналов».

Упоминается и «кассирша книжного», которая «администрировала ряд экстремистских ресурсов». Возможно, речь идет об Анастасии Карнацкой, ведущей подкаста про беларускую литературу «Белліт». По информации издания «Радыё Свабода», она не выходит на связь.

Издательство «Янушкевіч» открыло книжный магазин «Кнігаўка» 16 мая. В марте издательство рассказывало, что от организации потребовали в течение трех дней освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.

На открытие пришли сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и провластный активист Станислав Яскевич. Вечером того же дня в магазине прошел обыск.