Против фигуранта «пинского дела» Олега Рубца возбудили дело о злостном неповиновении администрации колонии

Против осужденного на 5,5 лет колонии фигуранта «пинского дела» Олега Рубца возбудили уголовное дело о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), сообщила его мачеха Татьяна Соболева в закрытой группе в фейсбуке. Она разрешила «Медиазоне» использовать эту информацию.

Как рассказала Соболева, в феврале администрация новополоцкой исправительной колонии №1 поместила Рубца в ШИЗО на 40 суток, а затем в ПКТ.

30 апреля 2021 года суд Московского района Бреста приговорил Рубца к 5,5 годам колонии как обвиняемого по делу о «массовых беспорядках» в Пинске (часть 2 статьи 293 УК). Вместе с ним судили еще 13 человек.

Пинчан обвинили в том, что они 9 августа 2020 года приняли участие в «несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок».

По версии следствия, во время протеста обвиняемые «учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

Потерпевшими по делу признали 109 милиционеров. Вред, причиненный большинству из них, не привел к проблемам со здоровьем. К 35 из них «пытались применить насилие и причинить телесные повреждения в виде побоев», указано в материалах дела.

В результате, по версии следствия, семерым милиционерам причинили менее тяжкие телесные повреждения, шестерым — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42-м — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, а 54-м — побои.

Трое потерпевших получили травмы, повлекшие расстройство здоровья на срок до 4 месяцев: закрытый перелом стопы, надрыв связки колена и перелом кисти руки.