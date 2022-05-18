В гродненской тюрьме начался суд по делу Николая Автуховича; его и еще одну обвиняемую поместили в одиночные клетки

В гродненской тюрьме №1 начался процесс по делу предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича. Фото и видео оттуда публикуют государственные медиа.

Двое обвиняемых — Николай Автухович и пожилая женщина — заключены в отдельные клетки. Вторая обвиняемая в отдельной клетке — Любовь Резанович. По утверждению государственного агентства телевизионных новостей, Автухович и Резанович «особо опасные», поэтому их будут судить в отдельных клетках.

Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года члены группы приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Владелец Renault, пытаясь спасти свою машину, припаркованную вблизи горящего Audi, получил телесные повреждения.

В ноябре 2020 года Автухович и иные члены преступной организации на территории Гродненского района изготовили самодельное взрывное устройство, после чего в Гродно взорвали автомобиль Skoda Octavia, тоже принадлежавший милиционеру.

Тем самым Николай Автухович и члены его группы совершили акты терроризма «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти» и «воспрепятствования политической деятельности».

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Главный фигурант — предприниматель из Волковыска Николай Автухович. Остальные, по утверждению силовиков, помогали Автуховичу. Это активист Владимир Гундарь; пенсионерка из агрогородка Обухово Галина Дербыш; настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки под Брестом Сергей Резанович, его жена Любовь и сын Павел; активистка Ольга Майорова, которую по тв называли ведущей соцсетей Автуховича; предпринимательница из Волковыска Ирина Горячкина; мать и сын Ирина и Антон Мельхер; Виктор Снегур; Павел Сава — судя по сюжетам госканалов, активно давал показания против Автуховича. Еще один фигурант дела, предприниматель Артур Попок, находится в розыске.

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Всем им в сумме вменяют 12 статей УК, в том числе создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие. Конкретного обвинения каждому из фигурантов СК и прокуратура не публиковали.