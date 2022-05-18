MAYDAY: избитый силовиками Артем Дубский находится на Окрестина за «распространение экстремистских материалов»

Бывший политзаключенный Артем Дубский, избитый, по его собственным словам, силовиками, нашелся в изоляторе на Окрестина. Его осудили за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), утверждает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Как пишут правозащитники, спустя пять дней после того, как Дубский перестал выходить на связь, с его родственниками связалась следователь «по вопросу нанесения Дубскому физических увечий».

Ночью 13 мая, пишет MAYDAY, сотрудники Центрального РУВД Минска доставили осиповчанина в больницу скорой помощи, а через два часа забрали его оттуда.

«Вероятно, после этого Дубского доставили на Окрестина, где он и находится. Известно, что его осудили якобы за распространение экстремистских материалов», — пишет MAYDAY. По информации правозащитников, Артем Дубский должен выйти из-под ареста 27 мая.

MAYDAY отмечает, что 17 мая в прокуратуру Осиповичского района была подана жалоба на бездействие силовиков. Кто именно подал ее , не уточняется.

Бывший политзаключенный Артем Дубский перестал выходить на связь 12 мая после того, как рассказал об избиении силовиками днем ранее и вызове в КГБ. Правозащитники сообщали, что Дубский приехал из Польши в Осиповичи, чтобы навестить свою семью. 11 мая он вместе с родными поехал в Минск, где на выходе из ТЦ «На Немиге» его задержали и избили «бойцы в масках».

«Когда выходили из здания, к нам подбежали шесть или семь бойцов в масках, вырвали из моих рук телефон, повалили на землю, избили, заковали в наручники и закинули в машину», — рассказывал Дубский изданию «Зеркало».

По информации MAYDAY, после его отвезли в КГБ и сообщили, что причиной задержания стало его «оценочное суждение о том, что гражданин Беларуси, находящийся в Польше — Сергей Васильев — является агентом КГБ РБ».

«С марта 2011 года по май 2019-го на постоянной основе я проживал в Польше. Примерно четыре года назад, в 2018-м, там же имел несчастье познакомиться с человеком, представившимся Сергеем Васильевым. Я написал заявление [польским правоохранителям] о том, что этот человек вероятно имеет какое-то отношение к белорусским спецслужбам: у меня были основания так полагать», — рассказывал сам Дубский.

Ему предложили остаться на «служебной квартире» на ночь, чтобы 12 мая он снова явился в КГБ на «оперативно-розыскные мероприятия». Когда Дубский отказался, сотрудники КГБ зачитали на камеру повестку о необходимости явки в качестве лица, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По дороге в Осиповичи после допроса, за ним следовала машина с тремя «людьми в масках», рассказывал бывший политзаключенный.

По утверждению знакомого Дубского, с которым говорило «Зеркало», 12 мая он не попал в Минск: около полудня его задержали в Осиповичах.

Артем Дубский был арестован в феврале 2009 года на белорусско-украинской границе по обвинению в нарушении отбывания наказания (статья 415 УК, исключена из действующего кодекса) по «делу четырнадцати», когда 14 активистов оппозиции были приговорены к ограничению и лишению свободы за участие в акциях протеста предпринимателей в январе 2008 года. Дубский должен был отбыть 2 года ограничения свободы в Осиповичах, где был прописан. В июле 2009 года Осиповичский суд приговорил Дубского к году колонии общего режима. Он вышел на свободу в мае 2010-го.