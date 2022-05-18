СК возбудил уголовное дело о финансировании военного конфликта за рубежом против основателя BYSOL Андрея Стрижака

Следственный комитет отчитался об уголовном деле «о финансировании военного конфликта на территории сопредельного государства» (часть 2 статьи 361-3 УК) против основателя фонда BYSOL Андрея Стрижака. Подробности ведомство приводит в пресс-релизе.

По версии СК, Стрижак в феврале этого года «переформатировал направление платформы BYSOL на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства».

«Через социальные сети А.Стрижак совместно с иными лицами занимался деятельностью, связанной с вербовкой, обучением, иной подготовкой и финансированием граждан Республики Беларусь, которые в дальнейшем направлялись для участия в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований и националистических батальонов указанного государства», — считают следователи.

По утверждению ведомства, сотрудники СК установили «факты перечисления денег экстремистскому формированию гражданами Беларуси для материального обеспечения наёмников». СК пишет, что это тоже является финансированием военного конфликта, и «отдельные такие граждане уже установлены».