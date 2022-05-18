Главный редактор «Белорусов и рынка» вышел после допроса в КГБ; он проходит свидетелем по делу против директора газеты

Главред «Белорусов и рынка» Андрей Александрович вышел из КГБ после допроса — он проходит свидетелем по делу о разжигании вражды (статья 130 УК) против директора газеты Константина Золотых и находится под подпиской о неразглашении, сообщает «Еврорадио».

Как уточняет издание, на свободе находится и бухгалтер «Белорусов и рынка» Юлия Кохно.

Ранее днем директора газеты и бухгалтера задержал КГБ. Главный редактор Андрей Александрович не выходил на связь.

По словам жены Золотых, у него дома прошел обыск — силовики конфисковали ноутбук и средства связи. Позже обыск проводили в офисе издания.