Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за покушение на теракт

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», который вводит в УК смертную казнь за покушение на теракт. Документ появился на Национальном правовом портале.

В соответствии с ним, меняется формулировка части 2 статьи 67 УК — о том, что смертная казнь не назначается за приготовление и покушение на преступление. Теперь в ней есть исключение: смертную казнь суды смогут назначать за «покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса».

При этом смертную казнь не могут назначить тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам старше 65 лет и женщинам.

Закон вступит в силу через 10 дней.