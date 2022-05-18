Международная федерация баскетбола отстранила Беларусь от участия во всех своих турнирах из‑за войны в Украине

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные Беларуси и России от участия во всех своих турнирах из-за войны в Украине, сообщается на сайте организации.

По решению исполкома организации, в России и Беларуси не будут проводиться официальные баскетбольные турниры FIBA, а национальные сборные обеих стран не смогут участвовать в отборочных матчах мужского чемпионата мира 2023 года, в чемпионате мира среди женщин в возрасте до 17 лет, который пройдет в 2022 году и чемпионате мира среди женщин в 2022 году.

Также российские и беларуские клубы и игроки не смогут зарегистрироваться на чемпионат мира по баскетболу в формате 3×3 и турниры FIBA 3×3 Challengers и FIBA 3×3 Women’s Series.