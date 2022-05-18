Google ввел запрет на загрузку и обновление платных приложений в Play Store для беларуских пользователей

Компания Google запретила беларуским пользователям размещать новые платные приложения в Play Market, а также добавлять обновления к уже существующим. Эта информация появилась в англоязычной версии уведомления в блоге Google, в котором прежде упоминались только россияне, заметило издание Android Police.

Как пишет издание, беларуские пользватели все еще могут загружать и обновлять бесплатные приложения. Разработчикам и издателям приложений, предоставляющих важные услуги или доступ к неподцензурной информации, предлагается сделать свои приложения бесплатными или временно удалить платную подписку.

При этом, в отличие от российских пользователей, беларусы по-прежнему смогут совершать внутренние покупки и оформлять подписки в бесплатных приложениях.