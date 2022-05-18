Ведущую подкаста «Беллiт» Анастасию Карнацкую арестовали на 13 суток за «мелкое хулиганство»

Ведущую подкаста о беларуской литературе «Беллiт» Анастасию Карнацкую арестовали на 13 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП), сообщает «Наша Нiва».

По информации правозащитников, Карнацкая работала на издательство «Янушкевіч», которое открыло книжный магазин «Кнігаўка» 16 мая. В марте издательство рассказывало, что от организации потребовали в течение трех дней освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.

На открытие пришли сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и провластный активист Станислав Яскевич. Вечером того же дня в магазине прошел обыск.

По утверждению Гладкой, издатель вел переписку с офисом Светланы Тихановской, а сотрудники издательства «имели отношение к редактированию некоторых деструктивных телеграм-каналов». 17 мая Янушкевича арестовали на 10 суток, что именно вменили издателю — неизвестно.

Также, по словам Гладкой, «кассирша книжного» (вероятно, имеется в виду Карнацкая) «администрировала ряд экстремистских ресурсов».