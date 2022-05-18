В Сочи по запросу Беларуси задержали Юрия Костюка, ранее осужденного за сорванный госфлаг

15 мая в Сочи местные силовики задержали брестчанина Юрия Костюка — его объявили в розыск на родине по уголовному делу о содействии экстремизму (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщает dissidentby.

Как пишет правозащитный центр «Вясна», 4 сентября 2020 года Костюк шел с друзьями возле гостиницы "Молодежная" и сорвал государственный флаг, который там висел. Против брестчанина возбудили уголовное дело о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и 17 ноября 2020 года приговорили к 1 году химии.

23 ноября 2021 года состоялся суд по замене наказания на более строгое. В итоге Костюку назначили 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Брестчанин полностью отбыл наказание и был освобожден 6 января 2022.