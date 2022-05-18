Суд в Несвиже приговорил местного жителя к 1,5 годам домашней химии за фразу «Завалили так завалили» о смерти сотрудника КГБ Федосюка

Суд Несвижа и Несвижского района приговорил 40-летнего Андрея Зубовича к 1,5 годам домашней химии за комментарий «Завалили так завалили, ну и *** [черт] с ним» о смерти сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, сообщает правозащитный центр «Вясна».

«С целью так называемого "хайпа"». Что известно о перестрелке, в которой погибли программист и сотрудник КГБ

Обвиняемому вменили оскорбление представителя власти (статья 369 УК). Как добавляет центр, приговор вынесли еще 17 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Комментарий, ставший поводом для дела, размещен в одной из групп во «Вконтакте», уточняют правозащитники. В суде Зубович признал вину.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).