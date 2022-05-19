Организаторы концерта Басты в Минске сообщили о «приостановке» мероприятия; против него выступали провластные активисты

Концерт музыканта Басты в Минске, запланированный на 5 июня, «приостановлен», сообщается на сайте по продаже билетов kvitki.by.

«Вы знаете, могу вам только сказать, что просто пока приостановлено мероприятие, пока только такая информация. И на следующей неделе будет понятно, что с этим концертом: состоится он, либо не состоится. То есть там управление культуры что-то решает», — рассказали «Медиазоне» по телефону инфолинии мероприятия.

Вопросы о приостановке мероприятия в группе концерта во «Вконтакте» появились еще 17 мая.

Ранее против концерта Басты в Минске выступали провластные активисты и сотрудники государственных телеграм-каналов.

6 апреля телеграм-канал «Ваши сливы» написал пост по поводу предстоящего выступления музыканта: «Что забыл в нашей столице рэпер Баста, который в 2020 году топил за госпереворот и писал посты в поддержку экстремистов?».

11 мая сотрудник СТВ Григорий Азаренок написал: «Если концерт Басты пройдёт в Минск-арене это будет означать одно: такие решения у нас принимает какой-то змагар. Он поддерживает госпереворот, попытку убийства Президента, санкции».