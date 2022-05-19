Книги Змитра Лукашука и Максима Горюнова «Беларуская нацыянальная ідэя» и Анатолия Тараса «Беларусь на распутье» признали «экстремистскими материалами». Это следует из обновленного списка «экстремистских материалов».

Книга «Беларуская нацыянальная ідэя» ведущего «Еврорадио» Змитра Лукашука и философа Максима Горюнова вышла в 2020 году. Она составлена по мотивам программы «Ідэя Х», которая выходит на «Еврорадио» и состоит из интервью с беларусами на тему национальной идентичности.

В марте 2021 года комиссия по оценке информационной продукции заключила, что она содержит «приметы проявления экстремизма». В сентябре комиссия нашла в «Беларускай нацыянальнай ідэі» уже «инструкции по взрывному делу». Решение о признании книги экстремистской 17 мая вынес суд Минского района Минской области.

Сборник статьей под редакцией беларуского писателя Анатолия Тараса «Беларусь на распутье» вышел в Риге в 2017 году. Решение о признании книги экстремистской 13 мая вынес суд Центрального района Минска.