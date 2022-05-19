Комитет госконтроля: сотрудники медцентра «Нордин» уклонялись от налогов и оказывали ортопедические услуги без лицензии

Комитет госконтроля отчитался о проверке в медцентре «Нордин» и рассказал о случаях уклонения от уплаты налогов и оказании ортопедических услуг без лицензии, сообщается в сюжете государственного телеканала ОНТ.

По словам замначальника управления ДФР КГК Дмитрия Дягилева, ведомство «располагает сведениями о том, что некоторые врачи-ортопеды проводили ортопедические операции без отражения их по учету центра». Кроме того, у «Нордин», по его словам, отсутствовало операционное отделение и лицензия, необходимые для проведения ортопедических операций.

Как утверждается в сюжете ОНТ, на сайте медцентра также размещалась «реклама на нелегальные услуги»: «Для придания законности и сокрытия информации ортопедические вмешательства включали в прейскурант хирургических, чтобы проверяющие не заметили».

Помимо этого, КГК сообщил, что обнаружил факты уклонения от налогов на сумму более 500 тысяч рублей. Как утверждает ОНТ, «вину руководство медцентра признало, ущерб готовы погасить».

13 мая, по информации источников издания «Зеркало», сотрудники ДФР задержали основателя медицинского центра «Нордин» Дмитрия Сайкова и его жену Инну. Вскоре обоих отпустили, а из медцентра изъяли документы.

В Беларуси медицинский центр «Нордин» работает около 20 лет. В штате находится 450 сотрудников.

5 мая Минздрав сообщил о приостановке действия лицензий на деятельность медцентров «ЛОДЭ» и «Клиника А1» с 16 мая.