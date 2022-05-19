Минздрав «в целях оптимизации» отменил проведение всех ПЦР‑тестов в негосударственных лабораториях

Министерство здравоохранения с 30 мая отменяет проведение всех ПЦР-тестов на наличие COVID-19 в негосударственных лабораториях для «оптимизации лабораторных ПЦР-исследований» и «централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе», сообщило ведомство у себя на сайте.

Среди лабораторий, которые больше не будут проводить ПЦР-тесты — «Синэво», «Инвитро», «Гравитадиагностик» и другие.

Как пишет ведомство, провести ПЦР-исследование для выезда за границу можно на платной основе в одной из 53 лабораторий системы Минздрава.