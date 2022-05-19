Председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова арестовали на 15 суток, сообщает телеграм-канал «Свободный профсоюз».

Канал не приводит номер статьи, по которой арестован Позняков, однако причиной ареста называет аватарку в фейсбуке. На ней нарисован украинский флаг и фраза «за незалежнасць».

Познякова задержали 17 мая, около детского сада, куда он отвозил детей. Силовики были в штатском на автомобиле без опознавательных знаков.

20 сентября суд оштрафовал Позднякова на 870 рублей за репост в фейсбуке.