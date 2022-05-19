Николая Автуховича, удаленного из суда до конца процесса за «нарушение порядка», вернули в зал по ходатайству прокурора

Обвиняемого по «делу Автуховича» предпринимателя Николая Автуховича вернули в зал суда после вчерашнего удаления до конца процесса за «систематическое нарушение порядка проведения судебного заседания», сообщила сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Также в зал суда вернули и ранее удаленного из него обвиняемого Владимира Гундаря.

Основанием для такого решения стало ходатайство стороны обвинения: по мнению прокуроров, без участия Автуховича и Гундаря судебное следствие не будет полным.

Суд над 12 обвиняемыми по делу начался 18 мая в гродненской тюрьме №1. Двоих из них — самого Автуховича и Любовь Резанович — заключили в отдельные клетки. По утверждению государственного агентства телевизионных новостей, причина этого в том, что эти обвиняемые «особо опасные».

Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года члены группы приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Владелец Renault, пытаясь спасти свою машину, припаркованную вблизи горящего Audi, получил телесные повреждения.

В ноябре 2020 года Автухович и иные члены преступной организации на территории Гродненского района изготовили самодельное взрывное устройство, после чего в Гродно взорвали автомобиль Skoda Octavia, тоже принадлежавший милиционеру.

Тем самым Николай Автухович и члены его группы совершили акты терроризма «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти» и «воспрепятствования политической деятельности».

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Главный фигурант — предприниматель из Волковыска Николай Автухович. Остальные, по утверждению силовиков, помогали Автуховичу. Это активист Владимир Гундарь; пенсионерка из агрогородка Обухово Галина Дербыш; настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки под Брестом Сергей Резанович, его жена Любовь и сын Павел; активистка Ольга Майорова, которую по тв называли ведущей соцсетей Автуховича; предпринимательница из Волковыска Ирина Горячкина; мать и сын Ирина и Антон Мельхер; Виктор Снегур; Павел Сава — судя по сюжетам госканалов, активно давал показания против Автуховича. Еще один фигурант дела, предприниматель Артур Попок, находится в розыске.

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Всем им в сумме вменяют 12 статей УК, в том числе создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие. Конкретного обвинения каждому из фигурантов СК и прокуратура не публиковали.