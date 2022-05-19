Милиция в Брагине опубликовала данные о подозреваемых в убийстве ветеринара Сергея Чембровича

Брагинский РОВД опубликовал портреты и сведения о личности подозреваемых в убийстве ветеринара Сергея Чембровича, пишет «Брагiн.Info».

По подозрению в убийстве разыскиваются двое мужчин. Первому из них на вид около 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими темными волосами. Он был одет в тёмную майку с коротким рукавом, тёмные спортивные брюки и чёрные сланцы.

Второму разыскиваемому на вид тоже около 30-35 лет, у него схожий рост, но более округлое лицо. Он был одет в серую байку, тёмные штаны и тёмные кроссовки. На его поясе была кобура, а в руках — пистолет тёмного цвета.

9 мая в Брагинском районе около деревни Верхние Жары милиция обнаружила труп застреленного во время рыбалки ветеринара из Гомеля Сергея Чембровича.

5 мая на портале pravo.by опубликовали решение местных властей о запрете использования лодок на Днепре и Соже на территории Брагинского района.