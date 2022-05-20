СК возбудил уголовное дело о руководстве террористической организацией против создателя NEXTA Степана Путило

Следственный комитет начал дело об «организации террористической организации» (часть 1 статьи 290-5 УК) против создателя NEXTA Степана Путило, бывшего участника проекта Яна Рудика и «иных лиц», сообщает «Белта» со ссылкой на ведомство.

"С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста. Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам», — цитирует госагентство Следственный комитет.