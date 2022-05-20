Суд приговорил к 3 годам домашней химии подростка, распылившего перцовый баллончик в минском клубе

Суд Ленинского района приговорил к 3 годам домашней химии 17-летнего подростка, распылившего перцовый баллончик в клубе Crazy Horse, сообщает пресс-служба Верховного суда. Приговор огласили 18 мая.

Суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК).

По версии следствия, 16 января этого года подросток «беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу» распылил перцовый баллончик в минском клубе Crazy Horse. Из-за этого у находящихся в клубе несовершеннолетних «появилась слезоточивость, головокружение, головные боли, трудности дыхания и кашель», а четверо потерпевших потеряли сознание.