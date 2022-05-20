Суд в Витебске назначил до 4,5 лет колонии участникам «витебских перформансов»

Витебский районный суд вынес приговор участникам «витебских перформансов», обвиняемым в злостном хулиганстве, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Михаил Зубеня признал Ирину Перцову и Юлию Лабунову виновными в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК), Екатерину Макаревич — в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), а Артема Латышева — в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и порче имущества (статья 341 УК). Ирина Перцова получила 2 года колонии, Юлия Лабунова и Екатерина Макаревич — 3,5 года колонии, а Артем Латышев — 4,5 года колонии.

По версии обвинения, витебляне в июне 2021 года сняли видео, на котором разбивают битой телевизор с фотографией «белорусского журналиста». Еще один эпизод уголовного дела — перформанс на местном кладбище в августе. Согласно обвинению, витебляне поставили на одну из могил портрет Александра Лукашенко и сняли постановочные похороны.

«Сторонники экстремизма выбирали особенно циничную и оскорбительную форму выражения своих политических убеждений, проводили локальные акции, а свои так называемые "достижения" снимали на видео. Ролики они публиковали в открытом доступе в интернете для всеобщего обозрения с целью привлечения внимания и формирования массива подражателей», — писали в СК.

Группу витеблян обвинили в том, что они сожгли на камеру государственные газеты и показывали на видео плакаты с названиями «деструктивных телеграм-каналов и интернет-ресурсов, а также БЧБ-символики».



Катерина Маркевич, по версии обвинения, кроме перформансов участвовала в акции протеста в Витебске 6 сентября 2020 года.

Согласно обвинению, 5 сентября 2021 года Артем Латышев «действуя с особым цинизмом» бросил четыре яйца с краской в баннер с фото сотрудников госавтоинспекции.