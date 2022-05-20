МВД признало «экстремистским формированием» проект «Честная газета» и его интернет-ресурсы, сообщается в телеграм-канале ГУБОП.

«Честная газета» — это еженедельное издание с новостями о протестах и ситуации в Беларуси. Как указывают авторы проекта, они ориентируются на аудиторию, которая «много смотрит госТВ и мало читает интернет». На момент публикации новости на телеграм-канал «Честной газеты» подписано 950 человек.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.