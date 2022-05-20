Сына следователя из Жодино будут судить за передачу Nexta копии документа из Следственного комитета

Следователя Жодинского городского отдела Следственного комитета уволили, а его сына задержали за передачу телеграм-каналу Nexta копию служебного документа, сообщает Генпрокуратура.

По версии ведомства, в январе 2022 года сын следователя взял у отца копию служебного документа и передал ее администраторам телеграм-канала. В документе было указано, что следователь Жодинского ГОСК включен в состав следственной группы по расследованию уголовного дела в отношении Франака Вячорки, Романа Протасевича и других лиц.

Отца и сына тогда задержали, но следователя вскоре отпустили и уволили, а сына задержали. Он проходит обвиняемым по делу о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).

15 января советник Светланы Тихановской Франак Вячорка опубликовал у себя в фейсбуке документ о расследовании дела в отношении него, а также Романа Протасевича, Антона Мотолько и Степана Путило. В том документе указывалось, что их обвиняют либо подозревают по десяти статьям Уголовного кодекса.

20 мая СК объявил о возбуждении дела об «организации террористической организации» (часть 1 статьи 290-5 УК) против создателя Nexta Степана Путило, бывшего участника проекта Яна Рудика и «иных лиц».