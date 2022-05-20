Сына следователя из Жодино будут судить за передачу Nexta копии документа из Следственного комитета
Сына следователя из Жодино будут судить за передачу Nexta копии документа из Следственного комитета
20 мая 2022, 14:10
 
 
 
 
 

Следователя Жодинского городского отдела Следственного комитета уволили, а его сына задержали за передачу телеграм-каналу Nexta копию служебного документа, сообщает Генпрокуратура.

По версии ведомства, в январе 2022 года сын следователя взял у отца копию служебного документа и передал ее администраторам телеграм-канала. В документе было указано, что следователь Жодинского ГОСК включен в состав следственной группы по расследованию уголовного дела в отношении Франака Вячорки, Романа Протасевича и других лиц.

Отца и сына тогда задержали, но следователя вскоре отпустили и уволили, а сына задержали. Он проходит обвиняемым по делу о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).

15 января советник Светланы Тихановской Франак Вячорка опубликовал у себя в фейсбуке документ о расследовании дела в отношении него, а также Романа Протасевича, Антона Мотолько и Степана Путило. В том документе указывалось, что их обвиняют либо подозревают по десяти статьям Уголовного кодекса.

20 мая СК объявил о возбуждении дела об «организации террористической организации» (часть 1 статьи 290-5 УК) против создателя Nexta Степана Путило, бывшего участника проекта Яна Рудика и «иных лиц».

     
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