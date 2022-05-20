WSJ: США рассматривают временную отмену калийных санкций в обмен на согласие Лукашенко экспортировать украинское зерно через Беларусь

Власти США и генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривают вариант шестимесячной отмены санкций с беларуских производителей калийных удобрений в случае, если Александр Лукашенко позволит экспортировать зерно из Украины через Беларусь в Евросоюз. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Официальные лица США утверждают, что вариант с временной отменой санкций возможен в обмен на то, что украинское зерно станут перевозить по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

В августе 2021 года США ввели санкции в том числе против «Беларуськалия» в ответ на продолжающиеся репрессии в отношении оппозиции и «наступление на права человека» в Беларуси.