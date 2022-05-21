ГУБОП опубликовал «покаянное видео» осужденного в 2017 году экс‑бойца «Азова» из Витебска

ГУБОП опубликовал видео с извинениями экс-бойца «Азова» Станислава Гончарова, приговоренного к семи годам колонии усиленного режима в 2017 году.

В видео он извиняется за свои татуировки и говорит, что их «можно назвать нацистскими, националистическими».

«У меня достаточно много татуировок на голове, на руках, на спине. Я убежден, что при первой возможности перебить их на что-то более мирное, позитивное, я это сделаю. Эти татуировки и мое поведение за тот период времени, когда я там где-то служил, чем-то занимался… Мне хотелось бы извиниться перед людьми, которые когда-то воевали с нацизмом, с фашизмом, по крайней мере за опрометчивость своего выбора и глупость», — говорит он на камеру.

В видео Гончаров рассказывает, что отбывает наказание за то, что «сделал неправильный выбор» — с лета 2014 года по весну 2016 года служил в «Азове». Правозащитный центр «Вясна» писал, что 3 марта 2017 года Витебский областной суд признал Гончарова виновным в разжигании вражды, издевательстве над памятниками защитникам Отечества, особо злостном хулиганстве и хранении и распространении порнофильмов. Экс-боец «Азова» получил 7 лет колонии усиленного режима.

Как сообщали правозащитники, Гончарова задержали за издевательство над подростками. По мнению правоохранительных органов, он с 2012 года был неформальным лидером околофутбольной группировки, «призывал единомышленников к унижению и избиванию людей неславянской внешности и подавал в этом пример». Гончарова арестовали, когда он вернулся в Беларусь в апреле 2016 года.