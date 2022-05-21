В Минске задержали адвоката Александра Данилевича, которого в апреле уволили из БГУ

В Минске силовики задержали адвоката и бывшего преподавателя БГУ Александра Данилевича, он находится в СИЗО КГБ, сообщил юрист Дмитрий Лаевский.

Ранее правозащитники из центра «Вясна» рассказали, что Данилевич с пятницы не выходит на связь, а его родные предполагают, что он задержан.

Подробностей задержания адвоката пока нет.

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, адвокат, который защищает клиентов в международном коммерческом арбитраже. В БГУ он преподавал на факультете международных отношений.

В феврале 2022 года Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по его словам, в университете с ним поговорили два человека, которые попросили отозвать подпись. Он отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.