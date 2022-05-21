Суд в Гомеле рассмотрел дело против психически больного мужчины, обвиняемого в оскорблении Лукашенко

20 мая суд Советского района Гомеля рассмотрел дело против Вадима Федосова, обвиняемого в оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал судья Александр Мохаров. Обвиняемый на заседании не присутствовал — его интересы представлял адвокат. Федосов находится на принудительном лечении в психиатрической больнице в Березе с 2021 года, пишет «Вясна».

Согласно обвинению, в ноябре 2021 года обвиняемый отправил со своей электронной почты обращение в прокуратуры всех крупных городов. В обращении он утверждал, что Александр Лукашенко — «преступник и педофил, крышует вместе со своей семьей и силовиками наркотрафик в РБ, продает наркотики и накачивает ими детей». На опросе во время следствия Федосов рассказал, что получил эту информацию от «воинов света из матрицы и других источников, известных только ему», передают правозащитники.

На момент совершения преступления обвиняемый был признан психически больным и неспособным нести ответственность за свои действия.

Судья постановил оставить Федосова на принудительном лечении в психиатрической больнице — с таким предложением выступал и прокурор.