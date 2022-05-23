Суд Минского района признал роман Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» признали «экстремистскими материалами», заметило «Зеркало». Какое издание романа признали «экстремистскими материалами», в сообщении не уточняется.

В апреле 2021 года минская региональная таможня забрала на экспертизу тираж романа, отпечатанный в литовской типографии.

«Что там будут проверять, нам неизвестно. Ждем результатов. Максимально экспертиза может продолжаться до 6 мая. Извиняемся перед читателями за задержку», — написало тогда издательство «Янушкевіч».

По истечении этого срока минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции продлила экспертизу еще на 20 дней «по причинам сложности исследования».

В августе издательство «Янушкевіч» объявило о начале продаж «Собак Европы» и уточнило, что новый тираж напечатали «в другой стране, с которой у нас нет границ и таможен».

В 2019 году роман Бахаревича «Собаки Европы» попал в шорт-лист премии «Большая книга».