Осужденному на 5 лет колонии Артему Косаковскому добавили еще полтора года лишения свободы по новому уголовному делу

Суд Лидского района приговорил отбывающего наказание в колонии Артема Косаковского к полутора годами лишения свободы за участие в протестах, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ранее Косаковского осудили на 5 лет колонии, поэтому общий срок заключения у лидчанина теперь составляет 6,5 лет.

Артема Косаковского обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и насилии либо угрозе применения насилия против милиционера (статья 364 УК).

По версии следствия, в августе 2020 года лидчанин участвовал в протестах в родном городе. Как передают правозащитинки, в качестве доказательства в суде использовали видео на ютубе, где «сложно найти» обвиняемого.

Как рассказала мать заключенного, Косаковский на суде признал свою вину, но объяснил, что рисовал бело-красно-белые флаги на остановках, чтобы «люди не забывали».

По словам матери, мужчина проходил по делу в качестве свидетеля в сентябре 2020 года, когда его задержали. Тогда Косаковский отказался давать показания. Статус обвиняемого мужчина получил в январе 2022 года, и тогда он «дал какие-то показания» следователю.

Прокурор запросил для Артема Косаковского 1,5 года лишения свободы. Судья Александр Мишуров вынес ровно такое наказание.

Кроме того, по словам матери, колледж, в котором учился Артем, требует возмещения средств, потраченных на его обучение, так как он два года не работал. До задержания молодой человек работал на заводе «Оптик».

В июле 2021 года Артема Косаковского и еще десять человек осудили по обвинению в подготовке поджога «Табакерок». Лидчанина тогда признали виновным в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК).