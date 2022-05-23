КГБ внес в «список террористов» россиянина, обвиняемого в проколе колес троллейбусов и поджоге машины милиционера

КГБ внес в «список террористов» россиянина Андрея Поднебенного и четверых жителей Могилевской области — Константина Ермоловича, Виталия Минкевича, Игоря Козлова и Даниила Жарина. Обновленный список появился на сайте ведомства.

33-летнего Андрея Поднебенного — россиянина с видом на жительство в Беларуси — обвиняют в акте терроризма (статья 289 УК).

Ранее прокуратура сообщала, что россиянина обвиняют в создании и руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК), покушении на уничтожение чужого имущества опасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 218 УК) и актах терроризма (часть 1 и часть 2 статьи 289 УК).

В ведомстве утверждали, что Поднебенный проколол колеса 39 троллейбусов, поджег машину сотрудника милиции и создал телеграм-канал, признанный «экстремистским формированием».

31-летнего Константина Ермоловича обвиняют в угрозе акта терроризма (статья 290 УК), акте терроризма (статья 289 УК) и создании террористической организации или участии в ней (статья 290-4 УК).

28-летнего Виталия Минкевича обвиняют в угрозе акта терроризма (статья 290 УК) и акте терроризма (статья 289 УК).

46-летнего Игоря Козлова обвиняют в угрозе акта терроризма (статья 290 УК) и акте терроризма (статья 289 УК.

28-летнего Даниила Жарина обвиняют в разжигании вражды (статья 130 УК) и акте терроризма (статья 289 УК).