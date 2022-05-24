Гражданина Турции, который пытался успокоить младенца и случайно убил его, а затем выбросил тело, приговорили к 3 годам колонии

Суд Ленинского района Минска приговорил к 3 годам колонии 48-летнего гражданина Турции А., который, пытаясь успокоить младенца, убил его, а затем выбросил тело из окна, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144 УК).

Как ранее писал СК, инцидент произошел 8 февраля 2019 года на проспекте Рокоссовского в Минске. Очевидцы увидели возле многоэтажки тело пятимесячного мальчика. На теле младенца были многочисленные повреждения, а вокруг шеи — удавка в виде ремня.

Согласно материалам дела, мальчик жил в квартире с родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля 2019 года семья выпивала в компании двух знакомых. Ночью ребенок «стал капризничать» и 48-летний сожитель его бабушки «принял на себя роль родителя и успокаивал малыша».

Как пишет пресс-служба Верховного суда со ссылкой на обвинение, гражданин Турции А., будучи пьяным, подбросил пятимесячного ребенка, не смог его удержать и уронил. Ребенок ударился головой о твердый предмет. После этого мужчина решил оказать ему первую помощь и «совершил действия, схожие с выполнением» непрямого массажа сердца, но в результате причинил ребенку тяжкие телесные повреждения. От совокупности травм ребенок умер.

После этого, утверждает обвинение, А. «с целью осознанного сокрытия и запутывания обстоятельств» смерти ребенка, надел ему на шею свой ремень и затянул его, обмыл тело младенца и выбросил его через окно в кухне на 11-ом этаже.