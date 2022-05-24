Жителя Бобруйска обвиняют по восьми статьям УК за угрозы и оскорбления в адрес чиновников и силовиков в интернете

Следственный комитет передал прокурору дело против 46-летнего дальнобойщика из Бобруйска, которого обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса за угрозы и оскорбления в адрес чиновников и силовиков в интернете, сообщает пресс-служба СК.

Бобруйчанину вменяют публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК), угрозу насилием в адрес милиционеров (статья 364 УК), угрозы должностному лицу (часть 1 статьи 366 УК), угрозы Лукашенко (часть 2 статьи 366 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), угрозы судье (статья 389 УК), оскорбление судьи (статья 391 УК), клевету (статья 188 УК) и разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК).

По версии следствия, бобруйчанин с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оскорблял представителей власти, угрожал им физической расправой и разжигал социальную вражду и рознь в обществе. Для этого он использовал несколько мобильных телефонов и планшет с сим-картами различных операторов сотовой связи, в том числе российских и польских. При этом он находился в различных местах на территории Беларуси и соседних стран и постоянно менял свои никнеймы.

«Всего зафиксировано 54 эпизода преступной деятельности фигуранта, по уголовному делу признано потерпевшими 39 лиц. В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и пояснил, что испытывает неприязнь к представителям власти, некоторых потерпевших он знал лично», — пишет пресс-служба СК.