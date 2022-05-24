Суд по делу сотрудников информагентства «Белапан» пройдет в закрытом режиме

Суд по делу сотрудников информационного агентства «Белапан» пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает издание Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Дело будет рассматривать Минский областной суд в выездном заседании 6 июня в здании суда Минского района.

Обвиняемыми по делу проходят главный редактор агентства Ирина Левшина, бывший директор «Белапан» Дмитрий Новожилов, журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина.

Александрову и Злобиной ставится в вину «подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого. За эти действия им предъявлено обвинение по части 2 статьи 342 УК.

Кроме того, Ирину Злобину и Андрея Александрова обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК). Следствие выяснило, что пара «оказывала помощь иностранной организации "БАЙХЭЛП" и ее представителям в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Александрова, Новожилова и Левшину обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). В публикации прокуратуры говорится, что «группа граждан в 2020-2021 годах осуществляла экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО "БЕЛАПАН" материалов с признаками экстремизма».

Дмитрию Новожилову и Андрею Александрову также инкриминируют уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

В ноябре 2021 года КГБ признал «Белапан» «экстремистским формированием».

Александрова и Злобину задержали 12 января 2021 года как подозреваемых по делу о финансировании протестов (часть 2 статьи 342 УК) из-за рубежа при участии фонда BY_Help. 18 августа задержали главного редактора «Белапана» Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова и бухгалтера Екатерину Боеву. 27 августа СК сообщил, что против Левшиной, Новожилова, и Александрова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК). Боева вышла на свободу после 10 суток задержания.