Адвокат директора газеты «Белорусы и рынок» не может встретиться с ним с момента задержания и не знает, в каком изоляторе он находится

Адвокат задержанного 18 мая директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых до сих пор не смог встретиться со своим подзащитным и не знает, в каком именно изоляторе тот находится, сообщает Беларуская ассоциация журналистов со ссылкой на коллег Золотых.

Скорее всего, предполагают они, директор «Белорусов и рынка» находится в СИЗО КГБ, поскольку в других изоляторах его нет, а задерживали его именно сотрудники этого ведомства. Хотя поводом для задержания послужило уголовное дело о разжигании вражды (статья 130 УК), в чем конкретно обвиняют Золотых до сих пор неизвестно. Редакция газеты опечатана.

18 мая Золотых и бухгалтера «Белорусов и рынка» Юлию Кохно задержал КГБ, а главред газеты Андрей Александрович был на допросе в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили.

По словам жены Золотых, в тот день у него дома прошел обыск — силовики конфисковали ноутбук и средства связи. Позже обыск проводили в офисе издания.