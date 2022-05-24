У бывшего президента Молдовы проходят обыски по делу о госизмене и коррупции

В доме и другой недвижимости, связанной с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, проходят обыски по делу о госизмене, пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации и незаконном обогащении, сообщает издание Replica.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о задержании Додона на 72 часа со ссылкой на пресс-секретарку генеральной прокуратуры страны Марианну Кёрпек, однако, как пишет Replica, ни она, ни временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Дмитрий Робу не подтвердили информацию. По их словам, сейчас ведомства еще проводят обыски.

Как писал «Интерфакс», во вторник с утра сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой начали проводить обыски в доме Додона.

«Также проводятся обыски в других местах. В общей сложности, обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам», — сказала Кёрпек.

Как пишет издание Zdg со ссылкой на неназванные источники, обыски прошли в доме Додона в Кишиневе, у его родителей, на базе отдыха «Садово» и в штаб-квартире фонда экс-президента.

Исправлено в 11:22: Изначально в заголовке и лиде новости говорилось о задержании Додона на 72 часа, однако позднее в Генпрокуратуре страны уточнили, что это не так — ведомства все еще проводят обыски.