КГК отчитался о задержании владельца сети магазинов низких цен и его десяти «пособников»

Силовики задержали владельца сети магазинов низких цен и его десятерых «пособников», сообщает пресс-служба КГК.

Как пишет ведомство, руководитель торговой сети, в которую входит более 240 магазинов, уклонялся от уплаты налогов. Вместе с «пособниками» он поставлял одежду низкого качества, которую выдавал за качественную, говорится в сообщении пресс-службы. В КГК добавляют, что «подельники» создавали «недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности» из-за неуплаты налогов и продажи товаров низкого качества.

Владелец вместе с «подельниками» зарегистрировал более 140 субъектов хозяйствования с упрощенной системой налогообложения, и не заплатил налоги на сумму более 5,6 миллионов рублей.

В магазинах проводят проверки, чтобы установить, скрывал ли владелец выручки и выплачивал ли работникам зарплату «в конверте».