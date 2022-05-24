Суд приговорил к 4 годам колонии директора Слуцкого мясокомбината, обвиняемого в получении взятки

Суд Жлобинского района приговорил к 4 годам колонии усиленного режима экс-директора Слуцкого мясокомбината, сообщает пресс-служба суда. Имя обвиняемого в сообщении не называется.

Суд признал бывшего директора предприятия виновным в получении взятки в крупном размере (часть 2 статьи 430 УК). Он получил 4 года колонии усиленного режима и штраф в размере 16 000 рублей. Экс-директор не сможет занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Согласно обвинению, бывший директор мясокомбината « в несколько приемов» получил взятку в размере 6 500 долларов. Взамен он пообещал отгружать продукцию мясокомбината на адрес компаний BRAVO MEAT и РЕЗЕРВ BRAVO.

В октябре 2021 года МВД сообщило о задержании директоров Слуцкого и Пинского мясокомбинатов, а также начальника отдела внешнеэкономической деятельности, однако в пресс-службе суда о других фигурантах дела не сообщают.

Сюжет о задержанных показали на телеканале «ОНТ», однако имена задержанных не назвали, а их лица были скрыты.